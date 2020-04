Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres et Bruxelles conviennent de trois séries de négociations Reuters • 15/04/2020 à 17:52









LONDRES, 15 avril (Reuters) - Les négociateurs britanniques et européens se sont mis d'accord pour organiser trois séries de négociations, longues d'une semaine chacune, afin de fixer le cadre des relations futures entre Londres et Bruxelles, selon un communiqué commun publié mercredi. Dans le contexte de la crise sanitaire en cours, les négociations se dérouleront par visioconférence les semaines du 20 avril, du 11 mai et du 1er juin. Depuis son départ de l'Union européenne, en janvier dernier, le Royaume-Uni s'efforce de négocier un accord de libre-échange avec le bloc communautaire, mais les divergences restent nombreuses entre les deux parties. Londres souhaite notamment qu'un accord séparé sur la pêche soit renouvelé chaque année, ce que Bruxelles juge irréalisable. Les Britannique préfèreraient en outre conclure des accords séparés sur les différents points de la discussion, alors que l'UE veut un accord global, qui laisserait à la Cour de justice européenne le dernier mot sur l'interprétation des règles communes, a-t-il poursuivi, ajoutant que Londres avait refusé de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Les dates des trois séries de négociations ont été choisies lors d'une réunion organisée entre le chef de file des négociateurs européens, Michel Barnier, et son interlocuteur britannique, David Frost. "Les deux parties se sont appuyées sur le travail technique effectué depuis les premières réunions sur le fondement de textes légaux qui faisaient l'objet d'un consensus", dit le communiqué. (Costas Pitas et Paul Sandle, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.