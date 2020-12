Brexit: les négociations avancent, mais un accord n'est pas garanti

(AOF) - Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré devant le Parlement européen à Bruxelles que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec le Royaume-Uni sur l'après-Brexit. "En l'état actuel, je ne peux pas vous dire s'il y aura un accord ou non, a-t-elle déclaré. Mais je peux vous dire qu'il y a maintenant un chemin vers un accord. Ce chemin est très étroit, mais il existe". Elle a cependant ajouté que les prochains jours seraient décisifs, alors que la date fatidique du 31 décembre se rapproche à grands pas.

Les questions liées à la gouvernances ont été "largement résolues", mais deux sujets majeurs "restent en suspens", a précisé Ursula von der Leyen, à savoir les règles de concurrence équitable et la pêche.

"Sur la pêche, la discussion est toujours très difficile. On a parfois l'impression que nous ne serons pas en mesure de régler ces questions", s'est résignée la cheffe de l'exécutif européen.

Du côté de Londres, on souffle le chaud et le froid. Hier, Boris Johnson a déclaré qu'un "no-deal" restait l'issue la plus probable, quelques heures avant qu'un journaliste de la BBC, Nicholas Watt, ne twitte que "le Royaume-Uni se dirige vers un accord de Brexit avec l'UE. Il est garanti aux eurosceptiques qu'ils seront contents". Aujourd'hui, un représentant britannique a souligné le fait que les positions restaient "très éloignées sur les points clés".

Les représentant du Royaume-Uni et de l'UE se sont toutefois engagé à poursuivre les négociations jusqu'au 31 décembre, qu'un accord soit trouvé ou pas.