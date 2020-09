Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le secteur privé français prié d'achever ses préparatifs "dans les plus brefs délais" Reuters • 17/09/2020 à 12:01









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le Haut Conseil français de stabilité financière (HCSF), qui dit avoir pris acte de l'évolution récente des négociations sur le futur partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a invité jeudi l'ensemble des acteurs privés à finaliser "dans les plus brefs délais" leurs préparatifs en vue de l'achèvement de la période de transition. "Le Haut Conseil relève en outre les risques pour la stabilité financière liés au fait qu'une part significative de la compensation en euro est assurée par des chambres de compensation domiciliées au Royaume-Uni", dit-il dans un communiqué. Il rappelle "l'importance de garantir à court terme la continuité de l'accès des acteurs financiers européens à ces infrastructures et de parvenir à moyen terme à une relocalisation des activités systémiques de compensation libellées en euro au sein de l'Union européenne, afin d'en maîtriser les risques". (Leigh Thomas, édité par Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

