Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La GB prévient qu'elle ne cédera pas face à l'UE Reuters • 06/09/2020 à 09:15









LONDRES, 6 septembre (Reuters) - David Frost, qui mène les négociations sur le Brexit pour Londres, a prévenu dimanche que la Grande-Bretagne ne cédera pas face à l'Union européenne et qu'elle ne redoute pas une sortie de l'UE sans accord. "Nous sommes arrivés après un gouvernement et une équipe de négociation qui avaient cligné des yeux", a déclaré David Frost au Mail. "L'UE avait appris à ne pas prendre notre parole au sérieux", prévient-il. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier mais un accord de sortie doit encore être trouvé pour fixer les relations futures entre Londres et l'UE. Les négociations continuent d'achopper, notamment sur la pêche. Les négociations doivent reprendre mardi à Londres. (Guy Faulconbridge, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.