Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: La France rejette des "intimidations" britanniques - Financial Times Reuters • 25/09/2020 à 07:16









PARIS, 25 septembre (Reuters) - La France considère que les mises en garde britanniques sur un engorgement des transports trans-Manche après le Brexit relèvent de manoeuvres tactiques, rapporte vendredi le Financial Times. "Bien sûr, les signaux qui ont été envoyés ces derniers jours sont préjudiciable", a déclaré le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, cité par le Financial Times. "Nous ne nous laisserons pas intimider au niveau européen", a-t-il ajouté. (Maria Ponnezhath version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.