Brexit-La France ne veut pas encore "acter un échec" des négociations

PARIS, 8 décembre (Reuters) - La France ne considère pas encore que les négociations sur les futures relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont échoué, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, tout en les jugeant "compliquées" et en répétant la position française de fermeté sur la pêche. Alors que le Brexit sera pleinement effectif le 1er janvier, les négociateurs britanniques et européens ne sont toujours pas parvenus à un accord en raison notamment de divergences persistantes sur la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont demandé lundi à leurs négociateurs de faire le point sur ces éléments de blocage en vue d'en discuter en personne, alors que se tient un sommet européen jeudi et vendredi. "Je vous avoue qu'on en a un peu marre mais on ne va pas dire 'on claque la porte parce qu'on est fatigué'", a déclaré Clément Beaune sur RMC. "Je ne veux pas acter un échec, je crois qu'on a encore un temps de négociation, quelques jours, et après il faut dire clairement (...) oui ou non", a-t-il ajouté, en rappelant que la France n'hésiterait pas à opposer son veto, notamment si elle n'est pas satisfaite des propositions concernant la pêche. "C'est compliqué et nous mêmes on ne veut pas céder à une forme de pression que mettraient sur nous les Britanniques", a poursuivi le secrétaire d'Etat. "Il n'y a aucune raison que, parce que c'est important pour les Britanniques, nous, on cède tout", a dit Clément Beaune. "Faire des efforts, oui, des compromis, oui, tout le monde le sait, nous l'avons dit de manière honnête aux pêcheurs français, mais sacrifier notre pêche et nos pêcheurs, ça c'est non et les Britanniques le savent." (Bertrand Boucey)

