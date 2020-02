Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La France ne veut pas d'un "Singapour-sur-Tamise"-Le Drian Reuters • 02/02/2020 à 14:50









PARIS, 2 février (Reuters) - La France, qui entend faire respecter les intérêts européens, s'opposera à toute velléité britannique d'un "Singapour-sur-Tamise" dans les négociations commerciales post-Brexit avec l'UE, a déclaré dimanche Jean-Yves Le Drian. "Si le Royaume-Uni veut établir à l'extérieur de l'Union européenne une espèce de Singapour-sur-Tamise, nous ne serons pas d'accord", a dit le chef de la diplomatie française au "Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. "Il faudra pour avoir accès au marché intérieur respecter nos règles", a-t-il souligné. Le scénario d'un "Singapour-sur-Tamise" - la cité-Etat championne du libéralisme économique qui prospère depuis sa rupture d'avec la Malaisie - est l'apanage des "Brexiters" les plus convaincus : libre-échange total, ouverture unilatérale des frontières, dérégulation économique... Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré dimanche sur Sky News que le Royaume-Uni reprenait "le contrôle de ses lois et qu'il n'entendait pas s'aligner intégralement sur les règles européennes". "Mais nous voulons coopérer et nous attendons de l'Union européenne qu'elle se tienne à son engagement d'un accord de libre-échange semblable à celui avec le Canada", a-t-il ajouté. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a mis en garde dimanche le gouvernement britannique contre des "lignes rouges" trop rigides qui compromettraient un accord au terme de la période de transition. "Ne répétons pas les erreurs commises au cours des deux années et demie écoulées (...), modérons la rhétorique nationaliste", a-t-il dit sur la BBC. (Sophie Louet avec Elizabeth Piper à Londres)

