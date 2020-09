Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La France dément une mise à l'écart de Michel Barnier Reuters • 05/09/2020 à 18:56









PARIS, 5 septembre (Reuters) - La France a démenti samedi une mise à l'écart de Michel Barnier, négociateur en chef des Européens sur le Brexit, telle qu'évoquée vendredi soir par le quotidien britannique The Telegraph. Le journal britannique indiquait que les dirigeants des Vingt-Sept envisageaient de mettre à l'écart Michel Barnier pour tenter de débloquer les discussions avec Londres en prenant le contrôle direct du processus. "Evidemment, plein soutien au négociateur Michel Barnier et à son mandat", a écrit sur Twitter Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes. "Sans doute l'humour britannique dont le Telegraph ne se départ pas", a-t-il encore écrit. Selon le Telegraph, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ouvrirait la voie à une intervention directe des dirigeants européens dans les discussions lors de son discours annuel sur l'état de l'Union européenne le 16 septembre prochain. (Michel Rose et Matthieu Protard)

