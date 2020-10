Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La Commission européenne entame une procédure d'infraction contre Londres Reuters • 01/10/2020 à 11:35









BRUXELLES, 1er octobre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne à annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni pour la remise en cause du traité de sortie de l'Union signé en janvier dernier. Le gouvernement britannique dispose désormais d'un mois pour répondre à la plainte de la Commission, qui évaluera ensuite cette réponse et pourrait alors demander au Royaume-Uni de faire marche arrière, faute de quoi elle fera appel à la Cour européenne de justice. Le projet de loi britannique sur le marché intérieur qui autorise des dérogations à l'accord de divorce négocié avec les européens et ratifié par les deux parties a été adopté le 29 septembre par la Chambre des communes. Londres reconnaît qu'il transgresse en partie le droit international mais Boris Johnson le justifie par la nécessité, a-t-il dit, de protéger la province nord-irlandaise des "ambiguïtés" présentes dans les textes déjà conclus avec Bruxelles. "Nous avons clairement expliqué les raisons de l'entrée en vigueur des mesures concernant le protocole nord-irlandais", a fait valoir un porte-parole du gouvernement britannique, réagissant à l'annonce d'Ursula von der Leyen. (Marine Strauss version française Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

