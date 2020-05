Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-L'UE prête à des concessions sur la pêche - sources Reuters • 26/05/2020 à 12:49









BRUXELLES, 26 mai (Reuters) - L'Union européenne est prête à revoir sa position sur la pêche dans les négociations prévues la semaine prochaine avec la Grande-Bretagne sur leur relation future, a appris Reuters de plusieurs sources, ce qui serait la première concession majeure du bloc communautaire dans les discussions sur l'après-Brexit. Lors de leur dernier cycle de négociations, la Grande-Bretagne et l'UE ont campé sur leurs positions en raison notamment de divergences persistantes sur la pêche, et chaque camp avait agité alors la menace d'un échec à trouver un accord. Dans le cadre des règles communautaires actuelles, auxquelles la Grande-Bretagne reste soumise depuis sa sortie officielle de l'Union européenne le 31 janvier dernier et jusqu'au terme de la période de transition, les activités de pêche se déroulent principalement dans les eaux britanniques et l'essentiel des prises va à des marins-pêcheurs européens. Dans sa future relation avec l'UE, Londres souhaite disposer du contrôle de ses eaux et de ce qui s'y trouve, mais le bloc communautaire s'y oppose jusqu'à présent. "Il y a des signes d'un possible rapprochement des positions", a déclaré un responsable de l'UE en amont du prochain cycle de discussions prévu la semaine prochaine. Un autre diplomate de l'UE a déclaré que le bloc souhaitait trouver un éventuel compromis sur la pêche. "Notre position initiale de maintien des conditions actuelles est impossible à tenir", a-t-il déclaré. "C'est clairement impossible à atteindre, nous envisageons donc un rapprochement des positions." (Gabriela Baczynska version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

