Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Johnson plaide pour un accord d'ici la fin de l'été Reuters • 15/06/2020 à 15:09









LONDRES, 15 juin (Reuters) - Boris Johnson va plaider lundi pour une accélération des négociations sur l'avenir des relations entre Londres et Bruxelles afin d'aboutir à un accord d'ici la fin de l'été, a déclaré son porte-parole. Le Premier ministre britannique doit s'entretenir dans l'après-midi par visioconférence avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Cearles Michel, et le président du Parlement européen Davide Sassoli. "Vous pouvez vous attendre à ce que le Premier ministre réclame davantage d'énergie et d'engagement pour aboutir à un accord d'ici la fin de l'été", a indiqué le porte-parole de Boris Johnson. Michael Gove, le ministre du Bureau du cabinet britannique, a répété vendredi que Londres ne prolongerait pas la période de transition accompagnant son divorce avec l'UE au-delà du 31 décembre 2020, ajoutant que les délais étaient de toute façon d'ores et déjà dépassés. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant cette transition qui court jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent le "saut dans le vide" d'un Brexit brutal. Mais les négociations engagées sur cet avenir piétinent, notamment en ce qui concerne le respect des règles de libre concurrence et le secteur de la pêche. (Elizabeth Piper, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.