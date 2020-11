Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-"Il ne reste plus qu'à le faire", dit Johnson à propos d'un accord Reuters • 08/11/2020 à 15:15









LONDRES, 8 novembre (Reuters) - "Les grandes lignes sont assez claires. Il ne reste plus qu'à le faire" : Boris Johnson s'est voulu optimiste, dimanche, sur les chances de parvenir à un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, alors que les deux parties doivent reprendre leurs négociations lundi. "J'ai toujours été un grand adepte d'un accord commercial avec nos amis et partenaires européens", a assuré le Premier ministre britannique devant des journalistes. "Je pense qu'il ne reste plus qu'à le faire, les grandes lignes sont assez claires. Il nous faut juste continuer et faire tout notre possible. Je l'ai dit hier (samedi) à (la présidente de la Commission européenne) Ursula Von der Leyen. Et elle est totalement d'accord avec moi." A l'issue de leur entretien, Boris Johnson et Ursula Von der Leyen ont constaté que les deux parties n'avaient toujours réussi à avancer sur les principaux points de blocage des discussions: l'égalité de traitement économique et la pêche. Interrogé par la BBC, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré qu'il existait une "bonne chance d'accord" à condition que les Européens fassent preuve de "souplesse" sur ces deux dossiers. Les chefs des négociations, Michel Barnier pour l'UE et David Frost pour le Royaume-Uni, doivent se retrouver lundi à Londres. Les discussions visent à parvenir à un compromis pour encadrer les relations entre les deux blocs après la fin, le 31 décembre, de la période de transition qui a suivi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais le temps est de plus en plus limité. Les députés européens ont souligné vendredi qu'un accord devrait être conclu à la mi-novembre pour pouvoir être ensuite ratifié par le Parlement européen. "Au point où nous en sommes dans les discussions, cela paraît de plus en plus improbable", a confié un responsable du Parlement. (Elizabeth Piper; version française Jean-Stéphane Brosse)

