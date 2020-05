Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Bruxelles n'attend aucune avancée significative la semaine prochaine Reuters • 29/05/2020 à 14:57









LONDRES, 29 mai (Reuters) - Les discussions entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation ne devraient s'accélérer qu'au cours de l'été, a déclaré vendredi un conseiller de Michel Barnier, le chef des négociateurs européens. Selon Stefaan de Rynck, qui intervenait lors d'un événement en ligne organisé par l'Institute For Government, aucune avancée significative n'est attendue lors du prochain cycle de négociations sur l'après-Brexit programmé la semaine prochaine, le quatrième depuis le début du processus censé aboutir d'ici la fin de l'année à un accord sur leur relation future. "Je ne suis pas très optimiste pour ce 'round quatre', j'espère que nous ferons des progrès mais ce ne sera pas une avancée décisive", a-t-il déclaré. "Si l'on exclut une prolongation de la période de transition, ce qui est la position du gouvernement britannique, alors nous arrivons au 1er juillet (...) et nous devrons négocier au cours de l'été. Cela devra se faire à un rythme soutenu", a-t-il ajouté. D'après Stefaan de Rynck, les deux camps devraient oeuvrer coûte que coûte pour éviter une absence d'accord. La Grande-Bretagne est officiellement sortie de l'Union européenne le 31 janvier dernier, entrant dans une période de transition qui doit permettre aux deux parties de s'entendre d'ici le 31 décembre sur leur future relation. Lors de leur dernier cycle de négociations, les deux parties ont campé sur leurs positions en raison notamment de divergences persistantes sur la pêche. (Kate Holton version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

