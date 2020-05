Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Boris Johnson se rendra en juin à Bruxelles - presse Reuters • 28/05/2020 à 02:01









28 mai (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rendra personnellement à Bruxelles le mois prochain pour s'entretenir avec les représentants de l'exécutif européen, a rapporté jeudi The Times, indiquant que Londres cherchait à raviver les négociations avec l'Union européenne sur le Brexit. D'après le journal, le négociateur britannique en chef pour le Brexit, David Frost, a déclaré que Boris Johnson rencontrerait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, pour évaluer l'état des discussions. Bruxelles et Londres ont engagé en avril des pourparlers sur leurs relations post-Brexit, qu'il s'agisse du commerce, de la pêche ou encore de la sécurité. Un bilan doit être effectué fin juin. Européens et Britanniques ont campé sur leurs positions ce mois-ci lors d'un troisième cycle de négociations, chaque camp agitant la menace d'une absence d'accord pour tenter de faire plier l'autre. Reuters a appris mardi de plusieurs sources que l'Union européenne était prête à revoir sa position sur la pêche au cours du prochain cycle de discussions, ce qui serait la première concession majeure du bloc communautaire. (Sabahatjahan Contractor à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.