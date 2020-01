Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Boris Johnson mis en minorité à la Chambre des Lords Reuters • 20/01/2020 à 18:44









LONDRES, 20 janvier (Reuters) - La Chambre des Lords a adopté lundi contre l'avis du gouvernement de Boris Johnson un amendement visant à protéger les droits des ressortissants des pays de l'Union européenne vivant au Royaume-Uni après le Brexit. C'est la première fois que le Premier ministre conservateur est mis en minorité par les Lords depuis son triomphe aux élections générales du 12 décembre, qui lui ont donné une large majorité à la Chambre des communes. Déposé par les libéraux démocrates, l'amendement adopté par les Lords par 270 voix contre 229 octroierait aux ressortissants des pays de l'UE le droit automatique de rester en Grande-Bretagne après le divorce, fixé au 31 janvier. Le texte voté par la Chambre des communes prévoyait que ces ressortissaient devraient effectuer une démarche auprès des autorités pour obtenir le droit de rester au Royaume-Uni. Toute modification apportée par la Chambre des Lords doit revenir devant la Chambre des communes, qui peut soit l'adopter à son tour, soit la rejeter. (Kylie MacLellan version française Henri-Pierre André)

