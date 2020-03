Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Barnier fait état de "graves divergences" entre Londres et Bruxelles Reuters • 05/03/2020 à 17:40









(Actualisé avec porte-parole du gouvernement britannique) BRUXELLES, 5 mars (Reuters) - Michel Barnier a fait état jeudi de "graves divergences" entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, à l'issue d'une première série de discussions sur le cadre de leurs futures relations. "Un accord est possible, même s'il est difficile", a toutefois estimé le négociateur européen, qui s'adressait à la presse. De solides réserves ont notamment été exprimées en ce qui concerne "les règles du jeu équitables" censées garantir le respect des règles de concurrence entre entreprises européennes et britanniques, a-t-il précisé. La Grande-Bretagne souhaite par ailleurs qu'un accord séparé sur la pêche soit renouvelé chaque année, ce que Michel Barnier a jugé irréalisable. Elle préférerait en outre conclure des accords séparés sur les différents points de la discussion, alors que l'UE veut un accord global, qui laisserait à la Cour de justice européenne le dernier mot sur l'interprétation des règles communes, a-t-il poursuivi, ajoutant que Londres avait refusé de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Phil Hogan, commissaire européen au Commerce, a quant à lui jugé que le ton des discussions s'était amélioré, tout en regrettant la rhétorique de Londres. Un porte-parole du gouvernement britannique a confirmé qu'il s'attendait à des négociations difficiles et que des divergences profondes persistaient entre les deux parties. "Ce seront des négociations difficiles. Il y a dans certains domaines une sorte de terrain d'entente sur la manière d'aborder les discussions à venir. Pour d'autres secteurs, pour la pêche, la gouvernance, la justice pénale (...), il y a, comme prévu, des divergences sensibles", a dit ce porte-parole. Les deux parties doivent se retrouver à Londres le 18 mars pour reprendre leur dialogue. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.