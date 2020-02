Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil-Une loi pour autoriser l'activité minière sur les terres indigènes Reuters • 05/02/2020 à 23:38









BRASILIA, 5 février (Reuters) - Le gouvernement brésilien va présenter cette semaine au Congrès un projet de loi autorisant l'exploitation de sites miniers et de barrages hydroélectriques sur des territoires indigènes protégés, a annoncé la présidence. La Constitution brésilienne n'exclut pas cette possibilité, mais à condition que les projets soient soumis à régulation. Le texte préparé par le gouvernement prévoit de consulter les communautés indigènes et de solliciter l'approbation du Congrès pour chaque projet. Cette législation représente "un grand pas en avant mais il y aura des pressions de la part des écologistes", a déclaré le président Jair Bolsonaro. Le dirigeant d'extrême droite estime que les peuples indigènes brésiliens occupent trop d'espace - 13% de la superficie du pays - et entravent le développement économique, en particulier le développement des ressources minières. Les écologistes estiment que les communautés indigènes sont les meilleures gardiennes de la forêt tropicale, déjà menacée par l'exploitation illégale de bois et les mines clandestines. (Ricardo Brito, version française Jean-Stéphane Brosse)

