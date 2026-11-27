Les investisseurs semblent renouer avec le Brésil après un mois de défiance à l'égard de Brasilia. L'indice Bovespa a bondi de 6% jeudi, tandis que le real a gagné 3% face au dollar, à la faveur de la nomination de Luiz Carlos Trabuco au poste de ministre des Finances.

La réélection surprise de Luiz Inácio Lula da Silva avait pris à contre-pied les investisseurs, qui misaient sur une victoire de Flávio Bolsonaro, dont le programme promettait une réduction des dépenses publiques. Les engagements sociaux pris par Lula durant sa campagne, conjugués à ses sorties répétées contre les marchés financiers, avaient ravivé les craintes d'un dérapage budgétaire. La dette publique avoisine désormais 83% du PIB, contre 72% au début de son mandat en 2023, tandis que le déficit dépasse les 8% du PIB.

Dans ce contexte, le choix de Luiz Carlos Trabuco, actuel président du conseil d'administration de Bradesco, deuxième banque privée du pays, apparaît comme un geste d'ouverture envers les milieux financiers. Partisan d'un assainissement progressif des comptes publics, ce banquier de 75 ans prendra les rênes de la politique économique brésilienne en janvier. L'adoption cette semaine d'un plan d'ajustement budgétaire de près de 10 milliards de dollars pour 2027, prévoyant notamment une réduction des niches fiscales, un encadrement plus strict des crédits d'impôt accordés aux entreprises et un plafonnement de la croissance réelle des dépenses publiques à 2%, témoigne également d'une volonté de rassurer les investisseurs.

La conjoncture laisse toutefois peu de marge de manoeuvre à la banque centrale pour assouplir sa politique monétaire. Le taux de chômage est revenu à son plus bas historique de 5,1%, tandis que l'inflation a légèrement accéléré à 4,64% à la mi-novembre.

Tout l'enjeu pour Trabuco sera de convaincre Lula et sa majorité que la rigueur budgétaire peut servir leurs ambitions sociales. En restaurant la confiance des investisseurs et en atténuant les pressions inflationnistes, le gouvernement pourrait créer les conditions d'une baisse durable des coûts de financement de l'économie et ainsi stimuler l'investissement privé, aujourd'hui pénalisé par des taux d'intérêt réels parmi les plus élevés au monde.