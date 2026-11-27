Le président du conseil d'administration de Banco Bradesco et futur ministre brésilien des Finances, Luiz Carlos Trabuco Cappo, en avril 2017 à Sao Paulo ( AFP / Miguel SCHINCARIOL )

C'est la première nomination de Lula depuis sa réélection à la tête du Brésil et elle a un objectif clair: rassurer les milieux d'affaires. Il a choisi de placer jeudi au ministère des Finances un banquier réputé, Luiz Carlos Trabuco.

Après cette réélection surprise du président de gauche, il y a un mois, la Bourse avait fortement chuté et la monnaie brésilienne s'était considérablement dépréciée, face aux doutes quant à sa capacité à maintenir l'équilibre budgétaire.

Président du conseil d'administration de Bradesco, l'une des plus grandes banques privées du pays, M. Trabuco, 75 ans, prendra ses fonctions après l'investiture en janvier de Lula pour un quatrième mandat non consécutif.

"Luiz Carlos Trabuco a accepté l'invitation du président Luiz Inacio Lula da Silva pour prendre la tête du ministère des Finances", a annoncé la présidence brésilienne dans un bref communiqué jeudi.

Le banquier a donné son accord lors d'une réunion avec le chef de l'État en fin d'après-midi.

Critiques à droite et à gauche

Avant même qu'elle ne soit confirmée, les premières rumeurs au sujet de sa nomination ont suffi à redonner confiance aux marchés.

La Bourse de Sao Paulo a clôturé jeudi sur une hausse de 6 % et la monnaie brésilienne a retrouvé de la vigueur, après avoir franchi momentanément la barrière symbolique de 6 réais pour un dollar lundi.

"Je ne peux pas devenir l'otage du système financier", avait pourtant affirmé le président brésilien la semaine dernière lors d'un déplacement à Madrid.

Cette nomination a d'ailleurs été critiquée par certaines voix dans son propre camp. "Un banquier ? C'est ce que j'appelle tourner le dos à tout ce qui a été fait avant le second tour", a réagi sur X le député de gauche Glauber Braga. Une allusion à la forte mobilisation progressiste dans la rue et sur les réseaux qui a permis à Lula de renverser la vapeur après avoir été devancé au premier tour par le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro.

Ce dernier a pour sa part ironisé la nomination de Luiz Carlos Trabuco: "quand Lula arrive au point de nommer un banquier au ministère des Finances, c'est qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il doit faire pour que l'économie brésilienne respire à nouveau", a déclaré le fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro lors d'une transmission en direct sur YouTube.

Plan de rigueur

Proche de Lula, Luiz Carlos Trabuco est membre du Conseil de développement économique et social durable, qui regroupe des membres de la société civile se réunissant deux fois par an à Brasilia pour donner leur avis sur les politiques menées par le président brésilien.

D'origine modeste, il a commencé à travailler à Bradesco à l'âge de 17 ans, en tant que simple employé de bureau.

Il a gravi progressivement les échelons, jusqu'au poste de PDG, de 2009 à 2018, avant de devenir président du conseil d'administration.

Lors du mandat actuel de Lula, débuté en 2023, le ministère avait eu la plupart du temps à sa tête Fernando Haddad, ancien maire de Sao Paulo, au profil plus politique. Ce dernier a été remplacé en mars dernier par son bras droit, Dario Durigan, qui reste en poste jusqu'à la prise de fonction de Luiz Carlos Trabuco.

Le gouvernement Lula avait déjà tenté de rassurer les marchés avec un projet de loi permettant de réaliser jusqu'à 9,4 milliards de dollars d'économies en 2027. Le texte a été adopté mardi après avoir été approuvé par une large majorité au Parlement.

La loi donne au gouvernement davantage de marge de manœuvre pour geler les dépenses et réduire les exonérations fiscales, afin d'atteindre ses objectifs pour le prochain budget.

Cette mesure est toutefois jugée insuffisante par de nombreux experts, alors que la dette publique dépasse 80 % du PIB et que le taux directeur est un des plus élevés au monde, à 13,75 %.