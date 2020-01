Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil-Le ministre de la Culture limogé après avoir paraphrasé Goebbels Reuters • 17/01/2020 à 19:30









BRASILIA, 17 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat brésilien à la Culture, Roberto Alvim, a été démis de ses fonctions vendredi après avoir déclenché un tollé en reprenant quasiment mot pour mot le passage d'un discours de Joseph Goebbels, chef de la propagande nazie. Les propos en cause sont tirés d'une vidéo dans laquelle Roberto Alvim, nommé l'an dernier par le président Jair Bolsonaro, annonce la création d'une récompense nationale destinée à redynamiser les arts brésiliens, le tout sur fond d'opéra de Richard Wagner, compositeur de prédilection d'Adolf Hitler. "L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et sera national (...) ou il ne sera pas", déclare-t-il. Cette phrase est directement inspirée d'un discours prononcé en 1933 par Joseph Goebbels, qui affirmait devant des directeurs de théâtre : "L'art allemand de la prochaine décennie sera héroïque, furieusement romantique, objectif et débarrassé de toute sentimentalité (...) ou il ne sera pas." Dans un communiqué, Jair Bolsonaro a déploré des "propos malheureux", souligné son "rejet des idéologies totalitaires et génocidaires" et apporté son soutien inconditionnel à la communauté juive. Roberto Alvim a pour sa part présenté ses excuses sur Facebook, tout en plaidant la méprise. "Si j'avais eu connaissance de l'origine de cette phrase, je ne l'aurais jamais reprise à mon compte", a-t-il dit, expliquant que son discours avait été rédigé sur la base d'éléments fournis par ses conseillers. (Ricardo Brito et Anthony Boadle, version française Simon Carraud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.