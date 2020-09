Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil-Jair Bolsonaro subira une opération chirurgicale vendredi-médias Reuters • 20/09/2020 à 18:24









BRASILIA, 20 septembre (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro doit subir une opération chirurgicale pour enlever un calcul de la vessie vendredi, ont rapporté les médias brésiliens, citant des sources gouvernementales. Bolsonaro sera hospitalisé pendant un à deux jours à Sao Paulo pour l'opération, a déclaré le journal Estado de S.Paulo, citant des sources médicales et au sein du palais présidentiel. Le bureau du président n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. Son bureau de presse a déclaré aux journaux Estado et Folha de S.Paulo qu'"il n'y avait pas encore de détails sur la question". Fin août, Jair Bolsonaro avait déclaré qu'il allait subir une intervention pour enlever un calcul rénal ce mois-ci, avant d'indiquer plus tard qu'il s'agissait en fait d'un calcul de la vessie. "Je l'ai depuis plus de cinq ans. C'est dans la vessie, plus gros qu'un haricot. J'ai décidé de l'enlever, car elle fait probablement du mal à l'intérieur de la vessie", a-t-il déclaré à ses partisans devant sa résidence le 1er septembre. La santé de Bolsonaro est un sujet de préoccupation récurrent depuis qu'il a été poignardé lors de la campagne électorale de 2018. Il a par la suite subi plusieurs opérations chirurgicales. (Jake Spring, Blandine Hénault pour la version française)

