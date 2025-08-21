 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brésil-Bolsonaro a rédigé une demande d'asile politique en Argentine, dit la police
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 04:56

(Corrige coquille titre)

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a rédigé une lettre destinée au président argentin Javier Milei pour demander l'asile politique, a déclaré mercredi la police fédérale brésilienne, précisant que le document avait été sauvegardé sur le téléphone portable de Bolsonaro deux jours après que les autorités lui ont retiré son passeport en février 2024.

On ne sait pas dans l'immédiat si cette lettre a été envoyée ou non à Javier Milei.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services du dirigeant argentin.

Les avocats de Jair Bolsonaro n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La lettre figure dans l'ultime rapport préparé par la police fédérale brésilienne dans le cadre d'une enquête visant Jair Bolsonaro ainsi que son fils Eduardo Bolsonaro, tous deux accusés d'avoir voulu faire entrave aux travaux de la justice.

Jair Bolsonaro va être jugé pour des accusations de tentative de coup d'Etat à la suite de sa défaite lors de l'élection présidentielle d'octobre 2022. Le procès de l'ancien dirigeant d'extrême droite, placé plus tôt ce mois-ci en résidence surveillée, doit s'ouvrir en septembre.

(Ricardo Brito à Brasilia, Luciana Magalhaes à Sao Paulo, avec la contribution de Leila Miller à Buenos Aires; version française Jean Terzian)

