Brent : vers une 3ème rechute en 6 mois sur 60$ ?

(CercleFinance.com) - Après un second 'bull-trap' au-delà de 69$, le Brent rétrograde sous 64,5$ et pourrait s'acheminer vers une 3ème rechute en 6 mois sur 60$, tout comme le 13 juin 2019 (ou le 31 octobre)... avec le risque d'aller chercher 57$ dans la foulée comme le 8 août et le 2 octobre 2019.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -1.24%