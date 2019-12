Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brent (pétrole Londres, en $) : brusque décrochage vers 65,6$ Cercle Finance • 31/12/2019 à 15:58









(CercleFinance.com) - Pour cetrte ultime séance de l'année, le 'Brent' (coté à Londres) subit un brusque décrochage vers 65,6$, ouvrant au passage un 'gap' sous 68,16$. Le non-franchissement des 69$ se solde donc par une inversion de polarité et l'effacement en quelques heures de tous les gains engrangés depuis le 17/12. Le prochain palier de soutien (support oblique moyen terme) se dessine vers 64,25$, niveau désormais très proche.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -3.33%