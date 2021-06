Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brent : la résistance des 70$ effacée, résistance à 74,5$. Cercle Finance • 01/06/2021 à 19:06









(CercleFinance.com) - Brent la résistance des 70$ (des 8 et 11 mai 2021 mais également du 8 janvier 2020) est sur le point d'être effacée. Le baril ricoche cependant sous 71,34$ (niveau d'ouverture du 8 janvier 2020) à Londres après le communiqué de l'OPEP (qui rouvre tout doucement le robinet, alors que la demande se rapproche peu à peu de ses niveaux d'avant crise). L'objectif suivant se situerait vers 74,5$, l'ex-zénith d'ouverture du 25 avril 2019... ce qui laisse espérer une marge de progression de +4% qui ne fera pas saliver les amateurs de plus-values à 2 ou 3 chiffres. Le potentiel du 'Brent' serait en revanche plus alléchant au-delà des 75$ avec le zénith des 86$ du 3 octobre 2018.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.73%