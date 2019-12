Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brent (en $) : teste et re-teste les 64,3$ Cercle Finance • 10/12/2019 à 19:15









(CercleFinance.com) - Brent (en $) teste et re-teste les 64,3$ depuis le 27 novembre puis le 6 décembre. Un débordement faciliterait un test du sommet du canal haussier court terme qui gravite vers 66$ (ex-zénith du 27 juin), les objectifs suivant se situant vers 67$ ou 67,8$ (ex-zénith du 16/09).

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -0.41%