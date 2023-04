Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brent (en $, à Londres) : lourde rechute vers 80,35$ information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 18:43









(CercleFinance.com) - Séance un peu étonnante, ponctuée par une lourde rechute des rendements obligataires et du pétrole, comme si le spectre de la récession s'était soudain invitée aujourd'hui sur les marchés.

Le baril de Brent a décroche de près de -3% vers 80,35$, et ce niveau précis ne doit rien au hasard puisqu'il correspond à l'oblique unissant les précédents sommets (testé en fin de semaine dernière vers 81$).

Il reste à combler le 'gap' des 78,9$ du 30 mars dernier avant de repartir à l'assaut des 88$, sans que cela valide vraiment une dynamique haussière.

La cassure des 79$ validerait en revanche une nouvelle 'jambe' de baisse vers 74$ puis 71,5$.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.