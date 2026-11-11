Brenntag affiche des résultats inférieurs aux prévisions de résultat d'exploitation, alors que la hausse des prix liée à la guerre s'estompe

Le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag BNRGn.DE a annoncé mercredi une hausse de 16,5 % de son résultat opérationnel au troisième trimestre, les mesures de réduction des coûts ayant contribué à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement et de logistique. Le groupe n’a toutefois pas répondu aux attentes du marché, les avantages tarifaires antérieurs s’étant estompés.
L’industrie chimique allemande, l’un des piliers du secteur manufacturier du pays, est depuis longtemps confrontée à une demande modérée, à des prix élevés de l’énergie, à des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et à une activité économique atone. La guerre en Iran a ajouté une pression supplémentaire, faisant grimper les coûts dans ce secteur grand consommateur d’énergie, dont une partie a été répercutée par les producteurs sur leurs clients.
“L’environnement tarifaire exceptionnellement favorable que nous avons connu au deuxième trimestre ne s’est pas maintenu au troisième trimestre”, a déclaré Jens Birgersson, directeur général de Brenntag, dans un communiqué.
Le résultat d'exploitation trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements a atteint 385 millions d'euros (430 millions de dollars), mais s'est révélé légèrement inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 388,7 millions d'euros selon un sondage réalisé par Vara Research.
L'action Brenntag a ouvert en baisse de 2,6%.
Les conditions de marché restent fragiles, l’inflation et les coûts élevés de l’énergie, des transports et du fret continuant de peser sur l’activité, a déclaré Jens Birgersson, tout en ajoutant que les améliorations sous-jacentes de l’activité de Brenntag se maintenaient.
Le programme de réduction des coûts de la société a permis de réaliser 47 millions d’euros d’économies au troisième trimestre, portant le total cumulé à environ 115 millions d’euros cette année, ce qui est en bonne voie pour atteindre l’objectif annuel d’économies brutes d’environ 150 millions d’euros, a déclaré le directeur financier Thomas Reisten.
Brenntag continue de tabler sur une demande mondiale modérée, des incertitudes géopolitiques et des pressions inflationnistes modérées mais volatiles au quatrième trimestre. La société a confirmé ses prévisions de résultat d’exploitation pour 2026, comprises entre 1,35 milliard et 1,45 milliard d’euros, et a indiqué s’attendre à ce que le résultat se situe vers la limite supérieure de cette fourchette.
Le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 14,7%, à 4,26 milliards d’euros, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 4,0 milliards d’euros.
(1 dollar = 0,8957 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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