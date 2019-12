Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bpost : versera un acompte sur dividende de 0,62 E par action Cercle Finance • 03/12/2019 à 12:17









(CercleFinance.com) - Bpost annonce qu'il va verser un acompte sur dividende de 124 millions d'euros, soit 0.62 euro par action. Ce dividende est basé sur un bénéfice net après impôts de 147 millions d'euros pour la période de 10 mois allant de janvier à octobre. Rappelons qu'en novembre, bpost avait confirmé son intention de distribuer au moins 85% de son bénéfice net 2019 en dividendes. La date de paiement a été fixée au 9 décembre.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -0.28%