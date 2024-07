Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: sanctionné pour un abaissement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - bpost s'affaisse de 7% à Bruxelles, après l'annonce par le groupe qu'il prévoit un EBIT ajusté de 165 à 185 millions d'euros en 2024, avant impact de la consolidation de Staci, et un pourcentage de baisse du produit d'exploitation à un chiffre (bas de la fourchette).



L'opérateur postal belge explique que ces nouveaux objectifs font suite aux accords conclus avec les éditeurs de presse, mais reflètent également la persistance des conditions de marché défavorables en Amérique du Nord.



L'EBIT du groupe inclura par ailleurs une baisse de l'EBIT au niveau du segment Corporate, reflétant l'arrêt du programme de ventes de bâtiments et une augmentation des charges d'exploitation liées aux initiatives stratégiques et à la conformité.





Valeurs associées BPOST 2,90 EUR Euronext Bruxelles -7,50%