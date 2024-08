Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: résultats trimestriels en ligne avec les prévisions information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Le groupe postal belge bpost a fait état vendredi de résultats de deuxième trimestre en ligne avec ses prévisions, la résistance de ses métiers en Belgique et la croissance de ses activités en Europe ayant atténué ses difficultés en Amérique du Nord.



L'opérateur indique que son excédent brut d'exploitation (Ebit) ajusté s'est replié de 15,9% à 57,8 millions d'euros sur le trimestre écoulé, sur la base de produits d'exploitation en repli de 3,8% à 988,2 millions d'euros.



En Belgique, ses volumes de colis ont augmenté de 2,5%, avec un effet 'mix/prix' favorable de 2,9%, tandis que les revenus d'E-Logistics Eurasia ont augmenté de 3,3% à 168,8 millions d'euros sous l'effet des transactions transfrontalières et de l'acquisition de nouveaux clients européens.



La branche E-Logistics North America a néanmoins vu ses revenus chuter de 15,2% à taux de change constant, reflétant une diminution des volumes, toujours sous pression.



Pour 2024, bpost dit prévoir une baisse de son produit d'exploitation dans un pourcentage à un chiffre - en bas de fourchette - reflétant la persistance des conditions de marché défavorables en Amérique du Nord.



Son Ebit ajusté devrait ainsi se situer entre 165 et 185 millions d'euros cette année, sans tenir compte de la consolidation de Staci, un spécialiste français de la logistique multi-canal.



Son plan de dépenses d'investissement a par ailleurs été révisé à la baisse et devrait désormais s'élever à environ 150 millions d'euros cette année, contre 180 millions initialement.



Suite à cette publication, l'action bpost progressait de presque 2% vendredi matin à la Bourse de Bruxelles, mais accuse encore une chute de plus de 43% depuis le début de l'année.



Le titre avait notamment été lourdement sanctionné le mois dernier en raison d'un abaissement de ses objectifs annuel.





