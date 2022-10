Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

bpost: possibles irrégularités, le CEO se met en retrait information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Le groupe postal belge bpost perd plus de 7% de sa valeur en Bourse ce mardi suite à la découverte de possibles irrégularités ayant conduit à un retrait temporaire de son directeur général (CEO).



Dans un communiqué, l'opérateur explique avoir initié un examen de conformité relatif à la concession de la distribution des journaux en Belgique, une procédure qui a révélé d'éventuelles violations des codes de conduites de l'entreprise et des lois en vigueur.



bpost, qui assure avoir partagé ces éléments avec les autorités, précise que l'examen relatif aux possibles malversations commises par des personnes travaillant pour la société est en cours et qu'il mobilise toutes ses ressources possibles.



Durant la période de l'examen, le conseil d'administration de la société et son directeur général, Dirk Tirez, ont décidé d'un commun accord que ce dernier se retirerait temporairement de ses fonctions.



En attendant, son rôle a été temporairement confié à Henri de Romree, le patron de la division e-Logistics North America.



bpost déclare qu'une nouvelle annonce sera faite dès que le conseil d'administration aura évalué le résultat de l'examen et son impact sur la société.



En 2015, bpost avait remporté la procédure d'appel d'offres organisée par l'Etat belge en ce qui concerne la distribution de journaux et périodiques reconnus en Belgique, une concession qui avait fini par être prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.



Une procédure portant sur une nouvelle concession de services pour la période 2023-2027 est actuellement en cours.