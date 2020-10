Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 08/10/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - bpost recule de près de 2% à Bruxelles sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Barclays à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours inchangé à 8,5 euros, dans une note sur l'opérateur postal belge et son pair néerlandais PostNL. 'Nous continuons d'apprécier le dossier bpost sur le long terme, mais reconnaissons les vents contraires à court terme d'un marché du e-commerce moins mature et d'une clarté limitée sur la stratégie et la politique d'allocation de capital', explique le broker.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -1.89%