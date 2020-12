Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost : nouvel accord pour le partenariat avec BNPPF Cercle Finance • 24/12/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - bpost et BNP Paribas Fortis (BNPPF) annoncent avoir conclu un accord non contraignant concernant le futur partenariat à long terme (d'une durée de sept ans) pour bpost banque, la joint-venture au sein de laquelle elles sont partenaires depuis plus de 25 ans. L'opérateur postal devrait vendre à BNPPF sa participation de 50% dans bpost banque, pour un prix qui devrait se situer entre 100 et 120 millions d'euros, et continuerait de fournir des services bancaires par le biais de son réseau physique de bureaux de poste. bpost et BNPPF ont l'intention de signer des accords contraignants d'ici fin mars 2021, avec l'ambition de finaliser la transaction avant fin 2021. Elle sera soumise aux conditions habituelles, en ce compris les approbations réglementaires.

