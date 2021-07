Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost : nouveau contrat de gestion avec le gouvernement belge information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - bpost a annoncé vendredi soir que le gouvernement belge avait approuvé un contrat de gestion par lequel l'opérateur postal continuera à exercer des services dits 'd'intérêt économique général' (SIEG). Au-delà de ces services publics, ce septième contrat de gestion portera également sur de nouveaux services digitaux censés réduire le gap numérique en Belgique. Après son approbation par la Commission européenne, cet accord prendra cours le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2026. Aux termes de l'accord, bpost percevra une rémunération maximale (hors inflation) de 126,4 millions d'euros pour 2022, 127,7 millions d'euros pour 2023, 129,5 millions d'euros pour 2024, 125,7 millions pour 2025 et 124,9 millions d'euros pour 2026.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -1.19%