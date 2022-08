bpost: le titre monte après un deuxième trimestre réussi information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 11:43

(CercleFinance.com) - bpostgroup a publié vendredi des résultats meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre, les mesures prises par le groupe afin de contrecarrer les pressions macroéconomiques actuelles ayant porté leurs fruits.



Sur le dernier trimestre, le total des produits d'exploitation de l'opérateur postal belge s'est élevé à 1.035,5 millions d'euros, en très léger repli (-0,2%) par rapport à la même période de l'année dernière.



Son résultats avant intérêt et impôts (Ebit ajusté) a atteint 82,6 millions d'euros, soit une baisse de 22,5% par rapport à une base de comparaison élevée au deuxième trimestre 2021.



D'après un consensus fourni par le groupe, les analystes attendaient un chiffre d'affaires moyen de 1.016,1 millions pour un Ebit ajusté de 70,4 millions d'euros.



Dans son communiqué, bpost souligne que ces résultats meilleurs que prévu ont été soutenus par la résilience des revenus de son activité de courrier, par la croissance de Radial North America et la mise en oeuvre de mesures visant à atténuer l'impact de l'environnement macroéconomique défavorable.



Le groupe met en garde contre des vents contraires 'encore plus forts' liées notamment à l'inflation, aux coûts de transport et d'énergie et à la perte de confiance des consommateurs.



Tous ces facteurs, prévient-il, constituent une source d'incertitude pour

les trimestres à venir, ce qui le conduit à prévoir de nouvelles mesures 'à tous les niveaux' afin d'atténuer ces éléments.



Le titre gagnait plus de 6% en réaction à cette publication de résultats, ce qui porte à plus de 20% son rebond sur le mois écoulé.