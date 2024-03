Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: le titre grimpe après des résultats rassurants information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - bpostgroup grimpe de 6% en Bourse de Bruxelles vendredi après avoir fait état de résultats 2023 conformes à ses attentes, notamment grâce à une saison des fêtes de fin d'année réussie.



Le groupe postal belge a annoncé ce matin avoir dégagé un Ebit ajusté de 248,5 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 10% d'une année sur l'autre, mais supérieur à son objectif d'un résultat d'au moins 240 millions d'euros.



Sur le quatrième trimestre, le total des produits d'exploitation ressort en baisse de 6,5% à 1.217,2 millions d'euros, en-dessous du consensus de 1.247,5 millions.



Mais son Ebit ajusté sur les trois derniers mois de l'année atteint 74,1 millions d'euros (-3,7%), soit une performance bien au-dessus du consensus qui visait 67 millions d'euros.



Hors revenus issus des activités de distribution de la presse, son produit d'exploitation devrait rester stable cette année par rapport à 2023.



Côté stratégie, l'opérateur reconnaît la nécessité d'une 'transformation à grande échelle' afin de faire face au déclin de ses activités historiques, qu'il juge encore insuffisamment compensé par ses récents efforts de diversification.



bpost affiche toutefois l'ambition de devenir un leader régional sur le marché de la logistique des colis, en Belgique en tant que leader de la

logistique de paquets 'B2C' et 'B2B', et à l'international en tant qu'acteur majeur de la logistique tierce partie.





