bpost : le titre en forte hausse après les résultats

(CercleFinance.com) - Le titre bpost était en forte hausse mercredi sur Euronext Bruxelles après que le groupe postal belge eut dévoilé un bénéfice et un chiffre d'affaires semestriels supérieurs aux attentes. Vers 11h30, l'action s'adjugeait plus de 14%, une envolée qui ramène le recul de la valeur depuis le début de l'année à moins de 34%. bpost a annoncé hier soir que son produit d'exploitation s'était établi à 1,05 milliards d'euros au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 12,5% par rapport à la même période l'année dernière. L'opérateur explique cette progression par la vigueur de l'e-commerce et la nécessité de répondre aux besoins des clients pendant une période qualifiée de 'difficile'. Son excédent brut d'exploitation (EBIT) ressort à 70,2 millions d'euros, en baisse de 30% par rapport aux 101,8 millions d'euros dégagés l'an dernier à la même époque. Dans son communiqué, le groupe confirme malgré tout viser pour l'exercice 2020 un EBIT ajusté entre 240 et 270 millions d'euros, tout en précisant que son conseil d'administration recommandera de ne pas distribuer de dividende sur les résultats de l'exercice 2020. bpost évoque en effet un niveau 'élevé' d'incertitude subsistant en raison du Covid-19.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles +13.58%