bpost: le titre chute après le départ du DG

(CercleFinance.com) - L'opérateur postal belge bpostgroup a annoncé vendredi soir le départ de son directeur général Dirk Tirez à la suite du non-respect des politiques de la société, ce qui provoquait une forte baisse de son titre lundi à la Bourse de Bruxelles.



Si l'examen de conformité portant sur l'appel d'offres public portant sur la concession relative à la distribution de journaux en Belgique est toujours en cours, le groupe dit avoir été amené à prendre un certain nombre de décisions.



bpost indique avoir notamment décidé d'un commun accord de mettre un terme au mandat de son directeur général, Dirk Tirez, qui contribuera à l'enquête en cours, et de deux autres personnes au sein du groupe.



L'entreprise explique que l'examen a révélé un non-respect des politiques de la société, ainsi que des indications de non-conformité aux lois applicables.



Au-delà de la concession portant sur la distribution de journaux et de

périodiques en Belgique, l'enquête a également révélé des éléments pouvant indiquer des violations potentielles des politiques de la société et des lois applicables.



Audrey Hanard, la présidente du conseil d'administration, a déclaré que l'entreprise mesurait la gravité de la situation, avec pour principal objectif la continuité des services avant la période crucial du pic de fin d'année.



L'entreprise - qui dit continuer à collaborer activement avec les autorités compétentes - indique que la recherche d'un nouveau CEO va être lancée.



Le titre accusait une baisse de 12,6% lundi à la Bourse de Bruxelles.





