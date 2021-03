Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost : le titre chahuté après les résultats Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le groupe postal belge bpost a fait état mardi soir de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, une annonce qui faisait lourdement chuter le titre mercredi sur Euronext Bruxelles. Sur les trois derniers mois de l'année, le total des produits d'exploitation de l'opérateur s'est établi à 1,19 milliard d'euros, soit une hausse de 7,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat opérationnel (EBIT) ajusté du groupe atteint pour sa part 60,5 millions d'euros sur la période octobre-décembre, loin de la moyenne des estimations des analystes qui visaient environ 75 millions d'euros. Concernant l'exercice 2021, bpost a déclaré prévoir un EBIT ajusté de l'ordre de 265 à 295 millions d'euros, une perspective là encore au consensus des analystes. Après ces résultats décevants et ces perspectives prudentes, l'action bpost décrochait de 19% vers 12h15 en Bourse de Bruxelles. Si la valeur accuse désormais un repli de 5% depuis le 1er janvier, elle affiche encore une hausse de 18,5% sur les 12 mois écoulés.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -18.96%