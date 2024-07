Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: l'UE valide l'acquisition du français Staci information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Staci SAS, basée en France, par bpost SA/NV société de droit public (' bpost '), basée en Belgique.



La transaction concerne principalement les marchés des services de distribution de petits colis et de logistique contractuelle.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



En particulier, la Commission a estimé que l'entité fusionnée n'aurait pas la capacité à s'engager dans des pratiques d'éviction compte tenu de l'existence d'alternatives crédibles à bpost et de la position limitée de la société cible sur les marchés où elle est active.





Valeurs associées BPOST 2,63 EUR Euronext Bruxelles -0,57%