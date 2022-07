Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost: l'UE autorise la compensation du service postal belge information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, les projets de la Belgique visant à indemniser bpost pour la fourniture de services postaux d'intérêt économique général entre 2022 et 2026.



La Commission a évalué la mesure belge au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' L'accès aux services postaux reste important pour les citoyens et les entreprises européens. La décision d'aujourd'hui confirme que les projets belges d'indemnisation de bpost pour la fourniture de services postaux universels sont conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. Cela permet à bpost de continuer à fournir des services postaux dans toute la Belgique à des prix abordables pour les consommateurs, sans fausser indûment la concurrence. '





Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles +0.52%