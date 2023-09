Bpost: l'ex-patron d'Elia nommé CEO du groupe information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 18:38

(CercleFinance.com) - Bpost fait savoir que sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil d'Administration de

bpostgroup a nommé aujourd'hui Chris Peeters en tant que nouveau CEO de bpostgroup, pour une période de 6 ans.



Né il y a 56 ans, Chris Peeters dirigeait depuis 2015 Elia, groupe chargé de la gestion du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique.



Auparavant Chris Peeters a dirigé les activités de business consulting de

Schlumberger en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie mais aussi travaillé 14 ans chez McKinsey (dont sept en tant qu'associé), se spécialisant dans le secteur de l'énergie.



En 2021, il a été nommé Manager de l'année par le magazine économique et financier Trends pour avoir été 'un manager travailleur et visionnaire, qui garde les deux pieds sur terre et fait bouger les choses avec calme et sérénité, en conciliant les intérêts et les attentes des différentes parties prenantes'.