bpost : l'Europe valide le contrat prolongé avec la Belgique

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé aujourd'hui autoriser la prolongation de deux ans du contrat de concession entre bpost et l'État belge pour la distribution de la presse. L'instance européenne a considéré que la prolongation du contrat, qui confie à bpost la distribution de périodiques sur tout le territoire belge contre une compensation de l'État, était ' compatible avec les règles en matière d'aides d'État '. La compensation totale maximale prévue par la prolongation est de 350 millions d'euros.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles +0.98%