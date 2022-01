Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bpost: en chute avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - Bpost lâche 9% à Bruxelles sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit drastiquement de 12,25 à 7,35 euros sur le titre de l'opérateur postal belge.



'L'intensification des vents contraires sur les coûts à court terme et de la concurrence dans la livraison de colis sont sous-estimée par le consensus des vendeurs', juge le broker dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -8.89%