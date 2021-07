Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost : Dirk Tirez nommé directeur général Cercle Finance • 13/07/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - bpost a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité la nomination de Dirk Tirez en tant que directeur général du groupe. L'opérateur postal belge explique que le cadre dirigeant a été sélectionné parmi un grand nombre de candidats 'hautement qualifiés' à la suite d'un processus 'intensif' de recherche, auquel a notamment participé le cabinet Korn Ferry. Agé de 56 ans, Dirk Tirez était jusqu'ici membre du comité exécutif en charge des questions juridiques, réglementaires, stratégiques et des fusions et acquisitions, ainsi que président de bpost bank. Il avait été désigné directeur général par intérim en mars dernier. L'action bpost était en baisse de 1,8% suite à cette nomination, dans un marché bruxellois en repli de seulement 0,2%.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles -1.85%