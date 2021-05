bpost : deux nominations proposées pour le conseil

(CercleFinance.com) - bpost annonce que son conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mai de nommer Lionel Desclée et Sonja Willems en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de quatre ans.

Lionel Desclée est actuellement Senior VP & Walmart Officer après avoir été président et CEO de Walmart Japan/Seiyu jusqu'en mars 2021. Auparavant, il fut président et CEO de Tom & Co. Il a également travaillé pour Delhaize pendant plus de 10 ans.

Sonja Willems est administrateur-délégué de Janssen Benelux et travaille depuis plus de 30 ans chez Johnson & Johnson, au sein duquel elle a occupé des postes de direction internationaux dans divers pays en pharmacie et dispositifs médicaux.