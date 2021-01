Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bpost : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 21/01/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Bpost prend plus de 3% à Bruxelles avec le soutien de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours ajusté de 11,75 à 11,40 euros, faisant quelques remarques encourageantes sur l'activité de l'opérateur postal. 'Les résultats de Bpost devraient mettre un terme à des années de déclin alors que les marchés de croissance structurelle deviennent le principal moteur de profits', explique le broker dans sa note sur le groupe belge. Selon lui, 'la vision du marché du groupe devrait passer d'une activité courrier historique à un opérateur d'e-commerce avec une présence globale, capitalisant sur la livraison et les opportunités logistiques en Europe et achevant le redressement de Radial US'.

Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles +3.50%