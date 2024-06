Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: accord sur la distribution des journaux en Wallonie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - bpost gagne plus de 1% à Bruxelles, le groupe ayant annoncé un accord avec les éditeurs de journaux francophones concernant la distribution des journaux en Wallonie à partir du 1er juillet, date à laquelle la concession de presse prend fin.



Selon les termes convenus, il continuera à distribuer la totalité des journaux dans toute la Wallonie jusqu'à la fin de l'année 2025. Dès 2026, les éditeurs transféreront éventuellement la distribution de leurs journaux vers une alternative de manière progressive.



Disposant maintenant de la visibilité nécessaire concernant la distribution des journaux en Wallonie et en Flandre, bpost va pouvoir de quantifier les impacts financiers correspondants et publiera prochainement sa guidance financière pour 2024.





Valeurs associées BPOST 3.17 EUR Euronext Bruxelles +2.26%