bpost: 1er trimestre inférieur aux attentes, le titre baisse

(CercleFinance.com) - bpostgroup a fait état vendredi de résultats de premier trimestre inférieurs aux attentes, une déception qui faisait chuter son titre de plus de 3% à la Bourse de Bruxelles.



L'opérateur postal belge a indiqué ce matin que le total de ses produits d'exploitation avait atteint 993 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit une baisse de 5,3% par rapport à l'année dernière.



C'est nettement inférieur aux prévisions des analystes, qui visaient en moyenne 1,03 milliard d'euros.



Son Ebit ajusté s'est quant à lui replié de 20% à 62,1 millions d'euros, une performance là encore inférieure au consensus qui anticipait 69,7 millions d'euros.



Chris Peeters, son directeur général, indique que les résultats ont démontré une certaine résilience en Belgique, où le groupe a récemment conclu un accord avec les éditeurs flamands sur la distribution des journaux.



Il indique espérer en faire de même prochainement avec les éditeurs francophones.



bpost note que ses revenus en Amérique du Nord restent sous pression en raison de conditions de marché défavorables et qu'il est en train de mettre en oeuvre des gains de productivité en vue d'en atténuer les effets.





